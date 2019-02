Yanina Latorre confesó su verdadera relación con su marido

"Él cree que yo no le hablo porque no lo quiero. Es hermoso, les di un título", confesó. "Es que no tengo nada que decirle. En las vacaciones en Aspen le hablé un montón, pero cuando llego a casa estoy cansada. Hablo tanto acá que llega la noche y quiero comer, tomar vino y dormir", comentó, con mucho humor sobre los avatares de su romance.





"Él me dice 'llegás y no me hablás, llegás y no me mirás'", acotó, para rematar con una contundente frase. "Yo me llevo mejor con Diego por chat que en vivo", finalizó Yanina Latorre.



Fuente: ciudad

"Nosotros no compartimos ni el televisor. Lo digo de verdad, tenemos dos cuartos de televisión separados. Nos encontramos de noche dormidos", lanzó, entre risas y fue más allá. "Él siempre está enojado. ¡Él, encima! ¡El tupé!", acotó, divertida.