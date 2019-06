Yanina Latorre bloqueó a su marido de WhatsApp

Todo iba muy bien y en un marco de alegría cuando la hija del Cabezón contó que intentaron contactarse con los papás de ambas que están en Brasil cubriendo la Copa América.





"Le dije que mi papá no iba a responder porque no entiende las llamadas de Whatsapp", dijo Cale y agregó: "¡Le pedí que Yanina llame a Diego y me dijo que lo tiene bloqueado!".





Fue allí cuando Marcelo Tinelli indagó más al respecto y la integrante del panel de "LAM" contó el motivo por el que bloqueó a su esposo: "Lo bloqueé porque se pone intenso, es insoportable".

