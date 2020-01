Ximena Capristo le propuso a Gustavo Conti tener “una pareja abierta”

Se conocieron a comienzos del milenio, cuando ambos formaban parte de la primera edición de Gran Hermano en nuestro país, y casi dos décadas después son una de las parejas más sólidas del ambiente y tienen un hijo en común (Félix) como fruto de ese amor.

Sin embargo, en su paso por El Muro Infernal, el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, Ximena Capristo sorprendió al revelar que le había propuesto a Gustavo Conti tener una “pareja abierta”.

"El problema es porque yo le propuse tener una pareja abierta y él me dijo “andá al muro”, expresó en diálogo con el conductor.

“¿Pero vos tipo poliamor, como Florencia?”, indagó Marley.

“Claro”, asintió ella.

“¿Cada uno por su lado, o todos juntos?”, continuó preguntando el conductor.

“No, cada uno por su lado”, reconoció ella.

“¿Cada uno por su lado, ¿y se cuentan las cosas, o no?”, consultó entonces Marley.

“Hay que contar todo”, afirmó ella con seguridad.

“No, me parece que está bueno, hay que abrir la pareja después de casi veinte años de relación, hay que abrir la pareja”, se explayó luego.

“Ahora, me parece, yo no me quiero meter en un tema que después va a generar polémica, pero digo, es algo que generalmente pide el hombre, me parece, y no tanto la mujer. ¿Y él no dijo que sí?”, le dijo Marley.

“No, dijo que no”, reconoció ella.

“Yo no lo puedo creer, es el sueño de todo hombre y él dice no lo quiero esto”, lanzó Marley sorprendido.

“Y no quiere, ‘estás loca, buscate otro’ me dijo”, respondió.

“Claro, te ama tanto que te quiere solamente para él”, le dijo Marley entre risas.

“Me dijo ‘agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene’. Bueno, eso es todo”, agregó ella. “Así que bueno, me quedé con las ganas”, lanzó entre risas.

“Te quedaste con las ganas. Bueno, pero capaz que lo repiensa, hay que ver”, le dijo Marley.

"No sé, me dice “vos tenés ganas de buscarte un jovencito, para viejos estamos nosotros”, concluyó la actriz.