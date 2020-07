Wos y David Lebón fueron los más nominados en los Gardel 2020

David Lebón y el joven rapero Wos, con ocho postulaciones cada uno, son los dos artistas más nominados a los Premios Gardel a la música argentina que se anunciaron hoy de manera virtual y espaciada por radio, TV y redes sociales.

Lebón fue nominado por su disco "Lebón & Co" a Álbum del año, Canción del año por "Mundo Agradable", Grabación del año, Ingeniería de Grabación, Álbum artista de Rock, Mejor Diseño de Portada, Canción de Dueto/Colaboración y Productor del año.

Por su parte, Wos (Valentín Oliva) está nominado a Álbum del año, Canción del año, Grabación del año, Álbum/canción música urbana/trap, Colaboración de Música Urbana/trap, Diseño de Portada, Nuevo artista y Productor del año.

Los Gardel los entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) que reúne a las grandes discográficas y sellos independientes locales.

El listado cuenta con la novedad de la presencia de ocho nominados por categoría con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones artísticas y la eliminación de la diferenciación entre masculino y femenino en los distintos rubros.

Los anuncios fueron realizados en una transmisión conjunta entre Radio Nacional y la señal TNT, que comenzó a las 10 y se extendió más allá de las 15, por medio de la emisión de videos realizados por periodistas especializados de distintas provincias.

A continuación algunos de los rubros principales:

ÁLBUM DEL AÑO: Lebón & Co-David Lebón; "Caravana"-Wos; "Cabildo y Juramento"-Conociendo Rusia; "Homerun"-Paulo Londra; "Seremos Primavera"-Eruca Sativa; "La otra dimensión"-Él mató a un policía motorizado; "Relatos de la Luna"-Sig Ragga; "Utopía"-Pedro Aznar y Ramiro Gallo

CANCIÓN DEL AÑO: "Canguro"-Wos; "Cien Años"-Abel Pintos; "Mundo Agradable"-David Lebón; "Corazón Licántropo"-Paula Maffia; "Quiero que me llames"-Conociendo Rusia; "La cobra-Jimena Barón; "El perro-El mató a un policía motorizado, "Quédate"-Pedro Aznar y Ramiro Gallo; "Luna"-Fabiana Cantilo y "Lucero"-Julia Zenko.

GRABACIÓN DEL AÑO: Seremos Primavera-Eruca Sativa; Lebón & Co-David Lebón; Lucy Patané; "Caravana"-Wos; "Te estas enamorando de mi"-: Luciano Pereyra y Greeicy; "Cabildo y Juramento"-Conociendo Rusia, "Carreras de Aviones"-Súper Ratones; "Dando vueltas"- Las Pelotas.

INGENIERÍA DE GRABACIÓN: Lebón & Co-David Lebon, "La otra dimensión"-El Mato; "Cabildo y Juramento"-Conociendo Rusia; "Precoz"-Miranda; Seremos Primavera-Eruca sativa, "Hoy - 3 décadas, vol.1"-Los Cafres, "Embretao"--Tango y Milonga y Utopía-Ariel Lavigna.

MEJOR ÁLBUM/ CANCIÓN MÚSICA URBANA/TRAP: Caravana-Wos; Homerun-Paulo Londra; Recuerdos-Nicki Nicole; "C14TORCE-Cazzu; Canguro-Wos; "Fina & Lady"-Naomi Preizler; "El Ritmo de la Vida-Lo Pibitos; Tumbando el Club-Neo Pistea.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO: Ulises Bueno, Nolberto Al K La, Ale Ceberio, Magui Olave, Diego Olmos, Tyago Griffo, Walter Salinas; Hernán, el cuartetero.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLKLORE: "Chuncano"-José Luis Aguirre; "Volver"-Sergio Galleguillo; "Folclore"-Patricia Sosa; "Qué me has hecho chacarera?-Silvia Gómez; "Perfume de Mujer-Inés Rinaldi; "Huañok Tacko"-Elpidio Herrera y sus sachaguitarras atamisqueñas, "Si mañana no fuera tanto tiempo-Fabricio Rodriguez y "Changuito de chacareras"-Martín Paz.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK: Lebón & Co-David Lebón; "Cuna de Piedra-Fabiana Cantilo;"Lotophagy"-Willy Crook & Funky Torinos, "Mi esqueleto-Pablo Dacal; "Volviendo-Nico Bereciartúa; "Rompecabezas-Valeria Lynch; "Mujer & Ego"-Iván Noble y "Toca la guitarra y callate-Don Vilanova Botafogo.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO: "Embretao-Omar Mollo, "Tu Alegre Corazón-Bernardo Baraj; "Inmensidad-Sandra Luna, "Casualmente-Hernán Lucero; "Arde-Marisa Vázquez; "Tango en el corazón del monstruo-Juan Lorenzo; "Música Argentina"-Mirta Alvarez y "Terco-Max Aguirre.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP: "Bosque-Julieta Rada; "El doble-Chano; "La cobra-Jimena Barón; "10mil metros de felicidad-Mery Granados; "Las cosas que inventás-Rodrigo Manigot; "El Río Vida-Fena Della Maggiora; "Yes-Vandera; "Lucho-Lucho Arrieta.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO-MELÓDICO: "Vuelvo A Ser Luz-Julia Zenko; "Ciudadano del viento-Maxi Pardo; "Lo que nunca haría-Dario Jalfin; "Homenaje a Alberto Cortéz-Alberto Bianco; "Tributo a Sergio Denis-Fernando Terragona; "En Vuelo-Marcelo Balsells; "731 escrito está-Hector Luis Amigorena y "Me enamoré-Ángel Martín.

MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL: Rodrigo Tapari, Angela Leiva, El Gordo Luis; El Dipy; Jackita; Roberto Edgar Volcan; Hernán y La Champions Liga y Juan José Piedrabuena.

MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISION SOUNDTRACK: "4x4-Dante Spinetta; "Cine mudo-Leo Maslíah; "La muerte no existe y el amor tampoco-Santiago Motorizado; "Notas de Paso 3-Ernesto Snajer; "Monzón, la serie (Banda Sonora Original)-Sergei Grosny; Jam Session, Primera Toma-Diego Mizrahi y la JS Band junto a Baglietto, Patricia Sosa, Jaf y otros; "De Basavilbaso a New Amsterdam-César Lerner y "Así soy yo"-BIA.

MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR: "Lo azul sobre mi-Loli Molina, "Algo Ritmos-Kevin Johansen; "Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019-Litto Nebbia; "Bosque-Julieta Rada; "Su reflejo es el lobo del hombre-Gabo Ferro; "Herminia"-Silvina Moreno; "Muta-Perotá Chingó; "En Viaje-Sol Mihanovich.

MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL : "Lo azul sobre mi-Loli Molina; "Abrazo de Hermanos-Pedro Aznar y Manuel García; "Muta-Perotá Chingó; "Feroza-Feli Colina; "Nafta-Nafta; "Antiguo Rezo-Silvia Iriondo y Juan Falú; "Traviarca-Susy Shock y la Bandada de colibríes; "Perlas & Conchas-Fémina.

MEJOR ÁLBUM DE CHAMAME: Las hermanas Vera & Mirta Talavera; "Monchito" Merlo y su conjunto; Las guitarras de Curuzú; Los Hermanos Zalazar; Javier Solís; Marcos Pereyra; Fuelles Correntinos y Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: "Rata-Pipi Piazzolla Trío; "Retrovértigo-Fernández 4; "Trío Oriental-Trío Oriental; "New York Sessions-Noelia Sinkunas; "Madera, cuero y unas campanas-Adrián Iaies, Diana Arias & Facundo Guevara; "Essence of Wes montgomery-Valentino jazz bazar; "Alegría-Yamile Burich; "The big band theory-Manuel Fraga Trío.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: Maslíah toca Bach; Cuarteto Untref; Rafael Gíntoli & Valentín Surif: Artis Orquesta de Cámara; Chiara D´Odorico; Oscar Miranda; Camilo Santostefano & Tomás Alfaro y Eduardo Lozano.

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE/SKA: "Hoy - 3 décadas, vol.1-Los Cafres; "Original roots-Bahiano; "La Búsqueda-Zona Ganjah; "Un mundo mejor-Riddim; "Made in Paraná-12 Monos; "Memoria del fuego-Banda Cafundó; "human I dub-Humanidub; "Fanfarrón Oxidado-Portátiles Steady Club.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO/PUNK: "Basado en Hechos Reales-Carajo; "Infierock-Adrián Barilari; "Crudamente-Claudio Tano Marciello; "Oro para las naves-Los antiguos; "Ad libitum-Carina Alfie; "De Negro-Insobrio; "El ocaso de los héroes-Policromía y "Luchar para vivir o vivir para nada-SNS.

MEJOR ÁLBUM EN VIVO: "Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009-Gustavo Cerati; "La Delio Valrex-La Delio Valdez; "El Vuelo del Dragón-Palo Pandolfo & La Hermandad; "Ciro y los Persas en el Estadio de River-Ciro y los Persas; "Reserva Especial 30 años (Vivo en el Luna Park)-La Mississippi; "Tu Voz Es Mi Voz-Teresa Parodi & Victor Heredia; "#20AñosAlViento-Luciano Pereyra; "Los Dopados-La música de Juan Carlos Cobián Juan Pablo Navarro Septeto.

MEJOR ÁLBUM FOLKLORE ALTERNATIVO: "Hermano Hormiga-Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo, "Legado-La Charo; "Canciones Inoxidables-Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale; "Aquí en la piel-Topo Encinar; "Verdeado Dulzor-Verónica Condomí y Matías Betti; "Gaucha-Mavi Díaz & Las Folkies; "El buen mal-Dúo Aguirre Lorenzo y "Puentes-Leonardo Andersen.

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO: La Konga, Chebere, Sabroso, La banda al rojo vivo, La Fiesta y Superband Bien Encendidos!, La Band Dura.

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLKLORE: "Mi fortuna-Don Olimpio; "Los Copla-Dúo Coplanacu; "De mi flor-Los Tipitos; "Sol Nocturno-Los Nocheros; "Antiguo Rezo-Silvia Iriondo y Juan Falú; "Homenaje a los grupos vocales-Bruno Arias + Cuarteto Kare; "Leyendas-Los Carabajal y "Territorio-Guitarreros.

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK: "Seremos Primavera-Eruca Sativa: "Cabildo y Juramento-Conociendo Rusia; "Las lunas-Estelares; "De La Cabeza 2 Parte 1-Bersuit Vergarabat; "Triángulo de Fuerza-Attaque 77; "Piel-Acorazado Potemkin; "Giras y Madrugadas-La Beriso; "La peste del cazador-La chancha muda.

MEJOR ÁLBUM GRUPO POP: "Precoz-Miranda!; "Live Sessions, Episodio II-Mery Granados & Juani Bernal; "Hoy-MYA; "Pim Pum Pam-Ella Project; "Piel-Viralisados; "La Oportunidad-Vozenoff; "Origami-Connie y Pablo y "Diamond Tears-The Vlack.

MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL: Amar Azul, Los del Fuego, La Nueva Luna; Cachitas Now!; Grupo Cubillas; Los Cartageneros; Mano Arriba y Los Palmeras.

MEJOR ÁLBUM INFANTIL: Pim Pau; Diego Lozano e invitados; Raviolis; Magdalena Fleitas e invitados; Axel Krygier; Huesito caracú; Panam y Circo y BIA.

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL-FUSIÓN WORLD MUSIC: "Aura-Bajofondo; "Menesunda: Tangolencia Rockera-Cucuza; "Perlas & Conchas-Fémina; "Creación-Manu Sija; "Lo que nunca haría-Dario Jalfin; "Llueve Sobre la Biblioteca Nacional-Juan "Pollo" Raffo; "Cazador Nocturno-Tallarita; "Girasoles-Rubén Goldín.

MEJOR ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA: "Balance Hernan Cattaneo Sunsetstrip-Hernan Cattaneo; "Frenkeltronic-Diego Frenkel; "Ceremonia-Anahi Arias; "Pyura-Pyura; "32 temas que olvidé en la memoria-Emisor; "Anomalía-Mistol Team; "20-Demarco Project y "Not Mister Right: An Introduction To Canal Pop-Canal Pop.

MEJOR ÁLBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL: "Punto de partida-César Angeleri Cuarteto; "Una tarde en Buenos Aires-Dyango y Juanjo Domínguez; "20 Años-Esteban Morgado Cuarteto; "Comme il faut-Victor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos: "Abriendo caminos-Hugo Rivas Cuarteto; "Carlos García reinterpretado-Leda Torres; "Lunfarda Orquesta Típica-Lunfarda Orquesta Típica; "Eterna y vieja juventud-Esteban & Julia Morgado.

MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO: "Xavier-Emmanuel Horvilleur; "Besos en la espalda-Indios; "Resisto-Sol Pereyra; "Carreras de Aviones-Súper Ratones; "Una Linterna-Candelaria Zamar; "Darlo Vuelta Todo-Ignacia; "Meteoros+-Meteoros; "Kalanchoe-Maca Mona Mu.

MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO: "Relatos de la Luna-Sig Ragga; "Lucy Patané-Lucy Patané; "Salva-Los Caligaris; "La otra dimensión-Él mató a un policía motorizado, "Jueves-El Cuarteto de Nos; "Polvo-Paula Maffia; "Dutsiland-Mi Amigo Invencible y "Laif-Sorin.

MEJOR CANCIÓN DE DUETO/COLABORACIÓN: "Mundo Agradable-David Lebón feat. Ricardo Mollo; "Ouke-CA7RIEL, Paco Amoroso; "Amor-Los Palmeras ft. Marcela Morelo; "Te estas enamorando de mi-Luciano Pereyra y Greeicy; "Las luces-Él mató a un policía motorizado junto a Anabella Cartolano; "Mujer, niña y amiga-Los Tipitos feat Abel Pintos; "Todavía-Kapanga Ft. Nahuel Pennisi; "Como Así-Lali feat. CNCO.

MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA/TRAP: "Animal-ACRU x WOS; "No Sigas-Dante Spinetta & Neo Pistea; "Moviedaze-Fernandez 4 Ft. Ca7riel; "Party (feat. A Boogie Wit Da Hoodie)-Paulo Londra; "Shorty-Nicki Nicole, Duki; "Te Quiero-La Queen Feat. Emanero; "Solo Pienso En Ti (feat. De La Ghetto & Justin Quiles)-Paulo Londra y Tumbando el Club (Remix)-Neo Pistea.

MEJOR COLECCIÓN DE CATALOGO: "Nada-Miguel Abuelo & Nada; "Travesti-Daniel Melero; "Sonido Original del Sur-Sonido Original del Sur; "Grandes Éxitos (Vol.1 y 2)-Tito y Pelusa

MEJOR DISEÑO DE PORTADA: "Caravana-Diseñador: Martin Levi-Juan Sanchez-Stephen Thayalan-Lucila Taba; "Lebón & Co-Diseñador: Omar Souto; "Relatos de la Luna-Diseñador: Ricardo Cortes; "Utopía-Diseñador: Alejandro Ros; "Gaucha-Diseñador: Marcos López; "Una Linterna-Diseñador: Ian Kornfeld; "La otra dimensión-Diseñador: Santiago Barrionuevo, "Precoz-Diseñador: Alejandro Ros.

MEJOR NUEVO ARTISTA: "Caravana-Wos: "Cabildo y Juramento-Conociendo Rusia; "Recuerdos-Nicki Nicole; "Copa Glasé-Nathy Peluso; "TKM-FLORIAN; "Laif-Sorin; "Esencia Piazzolla-Chuecas y Locas; "Una Linterna-Candelaria Zamar; "Mi fortuna-Don Olimpio; "Dejar de Extrañarte- Franco Masini

PRODUCTOR DEL AÑO: Gabriel Pedernera por Lebón & Co, Facundo Yalbe por "Caravana", "Legado"-Productor: Juan Blas Caballero / Daniel Martín; Lucy Patané; "Aura" por Gustavo Santaolalla y Juan Campódonico; Nico Cortton por Cabildo y Juramento "Cabildo y Juramento; Mauro De Tommaso y Nico Cotton por "Recuerdos" y "Retrovértigo" por Nicolás Kalwill y Cirilo Fernandez.