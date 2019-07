Wanda publicó una llamativa foto tras los rumores de embarazo

Vale recordar que en octubre de ese año Wanda le hizo un pedido público a Icardi a través de las redes sociales. "Está creciendo y me quedo sin bebé. ¿Podemos hacer otra, @mauroicardi?", escribió junto a una placa de Isabella, su hija más chica. Evidentemente, existen las ganas de convertirse en padres nuevamente. Anteriormente, en julio de 2018 Nara había explicado las razones por las que su esposo no quiere tener un hijo más: "Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos", explicó, y agregó: "Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más".