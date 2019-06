Wanda Nara y el reproche a Maxi López por la cuota alimentaria

Wanda Nara y Maxi López sumaron un nuevo conflicto, luego de que el futbolista acusara a su ex de impedirle ver a los tres hijos que tiene en común.





En una nota con "LAM", el ex jugador de River aseguró que "hace varios meses que no hablo con ellos". Y agregó: "Cuando no hablas con tus hijos por varios meses es complicado".





Cuando fue consultado por el motivo de esta situación en la que no puede visitar a Valentino, Constantino y Benedicto, Maxi disparó Wanda. "Si la madre quiere, se resuelve todo. Me encantaría resolver todo sin abogados", señaló.

A la hora de referirse a los audios que salieron a la luz, donde el delantero maltrataba a su ex, Maxi confirmó que "yo también tengo audios, pero no los publico porque no quiero exponer a los chicos".





Luego, Yanina Latorre contó la otra campana de la historia y leyó mensajes que le envió Wanda del último diálogo que mantuvo la mediática con el futbolista.

En el chat privado, Maxi intenta arreglar con su ex para poder ir a ver a sus tres hijos a Milano. Y luego de un intercambio, Wanda le pasa factura ya que López no estaría cumpliendo con la cuota alimentaria. "Dejaste de pagar alimentos hace meses", indicó Wanda.





La panelista aseguró que Maxi dejó de pagar alimentos hace más de un año y que ese sería el argumento de Wanda para impedir que los chicos vean a su padre. Y además se dijo que la modelo utilizaría este incumplimiento para quitarle al jugador la patria potestad de sus hijos.