Wanda Nara mostró su lujosísima casa de campo

La segunda parada del tour que propuso Wanda Nara fue la blanquísima cocina azulejada con la campana extractora haciendo juego, al tiempo que luego mostró de unas habitaciones de la propiedad. Eso sí, optó por mostrarle a sus seguidores uno de los cuartos para invitados, con una cama king size en tonos pastel haciendo juego con las cortinas y las paredes en verde oscuro con cuadros hípicos que siguen el estilo de la casa.

Pero la cosa no quedó ahí, porque Wanda Nara siguió ostentando orgullosa de su casita de campo italiana. Así, luego compartió la enorme vitrina de madera y vidrio destinada exclusivamente a los ponchos que suele usar su marido, quien cultiva un look gauchesco en su vida diaria y aclaró que los invitados suelen usarlos también, sobre todo en los fogones. "La mayoría de la casa la realicé con muebles reciclados. Y es una muy buena idea girar, restaurar y volver a utilizar muebles", destacó la rubia en la imagen del living en tonos grises y alfombra bordó.

Por último, se mostró en familia con Icardi y sus dos hijas en la piscina aclarando "Hace dos años terminé la decoración y nunca me puedo relajar del todo... Siempre algo queda por hacer".

El descargo de Wanda Nara tras los escandalosos mensajes en Instagram

Wanda Nara grabó un video en su cuenta de Instagram para aclarar qué fue lo que ocurrió con su cuenta en la red social con el supuesto hackeo, que generó gran revuelo al revivir el Wandagate con referencias a la China Suárez con capturas de conversaciones, entre otras cosas.

Algunas de las filtraciones tras el supuesto hackeo a la cuenta de Instagram de Wanda Nara.

"Una noche un poco larga, intentaron como hasta las siete de la mañana de seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram", comenzó explicando la empresaria. Y amplió: "El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, yo se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es es mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails".

"El mail de recuperación tampoco es el mío por eso se complicó un poco porque mi amiga además está de vacaciones. A mi mejor amiga también le hackearon hace un tiempo su Instagram y jamás lo pudo recuperar, y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no pude", continuó argumentando la mujer de Mauro Icardi.

Y añadió: "Hackeen a Kennys (risas), que capaz tiene más cosas para esconder, yo no tengo nada que esconder, y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram". Al tiempo que cerró señalando "Me pareció raro, ayer me desbloquearon personas que tenía bloqueadas, hicieron cosas de chiquilinadas, tontas. Me enteré porque Kenny vive en un departamento al lado de mi casa, vino y me tocó el timbre, sin el teléfono en la mano".