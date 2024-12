Wanda Nara: "Hay que retirarse cuando uno deja de estar bien en un lugar"

A la hora de agradecer no faltaron las menciones a su estilista Kenny Palacios y tuvo palabras especiales para L-Gante, para su hermana Zaira Nara e incluso se refirió lanzó una llamativa frase que parecería hacer referencia a su escandaloso divorcio de Mauro Icardi. “Hoy estoy vestida por la industria argentina. A mí me encanta. Defiendo siempre a la gente que trabaja tanto en este país hermoso en el que tengo la suerte de estar trabajando”, comenzó diciendo.

Sus palabras más emotivas fueron para su peinador y maquillador. “Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, que es Kenny. Ojalá todos tuvieran una persona como él que es capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca, que ha secado mis lágrimas, que ha corrido cuando un vestido se me rompía, que es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá que algún día pueda estar también ternado”, expresó.