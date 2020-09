Wanda Nara habló de la foto de la polémica y la denuncia de la ONG

Wanda Nara habló de la denuncia de la ONG italiana Codacons por supuesta "violencia hacia los menores" por una foto que se difundió donde uno de sus hijos le saca una foto a ella en un yate durante las últimas vacaciones en Ibiza.

La modelo y representante se refirió a la información brindada por el diario Corriere dello Sport. Fue denunciada porque su hijo le sacó una foto en un yate.

Utilizando el bloque de Instagram “hazme una pregunta”, la mediática eligió algunas de las consultas de sus fans y sin dudarlo, respondió extensas respuestas que publicó para sus más de siete millones de seguidores.

“No me hicieron ninguna denuncia de nada. Otra mentira más de las tantas…”, dijo Wanda ante la pregunta de un usuario sobre la denuncia.

Sin embargo, cambiando rotundamente de tema, la pregunta que más le llegó a Nara fue si volvería a vivir a Argentina, y sincera, respondió: “Esta pregunta se repite mucho. Me fui hace 12 años, mis hijos son todos italianos, es difícil imaginármelo. Pero todo puede suceder. Yo me lo puedo imaginar porque amo a mi país. Mis hijos no tanto porque crecieron en Europa pero creo que para ellos podría ser diferente. Pero son nenes que están acostumbrados a todo, se adaptan a todo y les inculqué el amor y respeto por Argentina”.

En este contexto de preguntas y respuestas, Nara explicó por qué no tiene niñeras para que cuiden de sus hijos y fue contundente.

"Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa", indicó la mediática.

Y fundamentó: "Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso".