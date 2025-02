Lo cierto es que Wanda viajó para recibir el premio turco a Mujer del Año, y desde allí mostró su lujosa habitación en el Ciragán Palace, además de otras postales turísticas por la ciudad.

"Ganee. Best Woman of the Year. Europa Awars thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió emocionada la mediática mostrando la estatuilla que recibió.