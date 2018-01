¡Wanda Nara destrozó a Susana Giménez!

Wanda Nada comparti贸 una semana en Italia junto a Susana Gim茅nez por la realizaci贸n de un especial para Telefe, pero al parecer, seg煤n coment贸 en una transmisi贸n en vivo de Instagram, la medi谩tica no qued贸 conforme con algunos episodios sucedidos durante aquellas jornadas.

Luego de quejarse de la comida, el peluquero de la mujer de Icardi, en indudable complicidad, le pregunt贸 a la rubia si estaba contenta con el camar铆n: "No. Viene cada piojosa y le dan otro mejor. Me hab铆an ofrecido el otro, pero no me gusta porque tiene olor. Me hab铆an ofrecido el camar铆n m谩s grande", coment贸. "Ah, pero el de Susana dicen que huele a se帽ora grande", dispar贸 el estilista, a pura risa con Wanda.

"Me quer铆an dar un camar铆n que es de Susana y no s茅, no me gust贸. Prefiero este chicuelo. Hab铆a otro camar铆n m谩s grande pero no nos gust贸 el olor que hab铆a y nos vinimos ac谩", concluy贸 Wanda, quiz谩 hablando en broma, o tal vez no.

驴Le causar谩 gracia a Susana las declaraciones de Wanda? Ya lo veremos...





