Wanda Nara contó que habló con Sampaoli por la exclusión de Mauro Icardi de Rusia 2018

En una entrevista con el programa radial Perros de la Calle (Metro) la pareja del jugador y representante, Wanda Nara, opinó sobre esta situación y dio detalles de las conversaciones que tuvieron tanto ella como el delantero con el director técnico de la Selección, Jorge Sampaoli.

"Mauro es una persona con el perfil recontra bajo, es recontra humilde. Él si quiere en el Inter puede levantar un dedo y despedir a gente o meter gente. Por eso de la Selección eligió no hablar. Él quería estar por sus méritos y no por dar una nota. Tiene todo para estar, por su edad y por su rendimiento. Se juntó un par de veces con Sampaoli y le dijo lo que pensaba. Yo ya sabía que era difícil que pudiera estar y Mauro también lo sabía. Pero la esperanza de estar en la lista la teníamos hasta el final", reveló.





En ese sentido prefirió no opinar sobre si la ausencia podría deberse a cuestiones que exceden lo futbolístico aunque sembró las dudas. "Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro 9 de la Selección y es el 9 de Jorge Sampaoli. Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar".

Además, Wanda reveló detalles de las charlas que tuvieron Icardi y Sampaoli en la que le queda claro que el futuro encontrará al delantero con la camiseta de la Selección.





"Mauro es muy tranquilo. Está seguro que más adelante va a llegar su momento. Mauro habló con Jorge y le dijo 'si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar'. Esas fueron las palabras de Mauro. Y sé que lo que destaca siempre Jorge es lo que mucha gente pone en duda de Mauro. Jorge le dijo 'como persona no tengo nada que decir de vos'. La verdad es que yo ya sabía que no iba a estar en la lista. Quizá Mauro tenía más esperanza", sentenció.





Peor no sólo el delantero del Inter habló con el DT argentino. También Wanda tuvo un intercambio y allí otra vez sobrevolaron los fantasmas del porqué no estará en Rusia.





"Yo hablé con Jorge, como hablo con un montón de directivos. Porque se decían cosas muy duras que afectaban la imagen de Mauro. Jorge fue muy sincero conmigo y yo creo mucho en él. Soy la primera argentina que cree en él. Yo sabía lo que iba a pasar. Lo que hablamos queda entre nosotros. Yo lo único que sé es que Mauro es el futuro 9 de la Selección Argentina y se lo merece, ya llegará su momento. Lamentablemente, esta vez Jorge no lo pudo meter".





