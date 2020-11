Wanda Nara aclaró si tiene o no cirugías

En las últimas semanas Wanda Nara compartió varias fotos en Instagram en donde abrió la polémica entre sus seguidores virtuales sobre si se había realizado algún retoque estético en su cuerpo.

Lo cierto es que desde Instagram, una seguidora le preguntó a la mujer de Mauro Icardi si se había operado las lolas y su cola.

"¿Tu cola y tus lolas son operadas? Sos hermosa", le consultó la usuaria desde las preguntas de la red social.

Fue junto con una imagen donde se la ve en traje de baño y luciendo su figura.

A lo que Wanda, en medio de la cuarentena en París por el rebrote del coronavirus, hizo una tajante aclaración: "No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión".

Así desmintió de manera contundente haber pasado por el quirófano en el último tiempo.