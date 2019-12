¡Vuelven! Mirá el primer trailer de la nueva película de "Los Cazafantasmas"

Ghostbusters es uno de los grandes cl√°sicos del cine de todos los tiempos. La historia de esos extra√Īos cazafantasmas se estren√≥ en 1984 y rompi√≥ todos los r√©cords posibles. Adem√°s, qui√©n escucho alguna vez la cancion de Ray Parker Jr. que hizo tan conocida a la banda sonora del filme.





Luego de dos pel√≠culas y a m√°s de 35 a√Īos del lanzamiento de la primera, llega al cine, una tercera entrega aunque totalmente diferente.





El filme se llamar√° Ghostbusters: Afterlife y ser√° una secuela de Cazafantasmas 2. La historia girar√° en torno a una a una madre y a sus dos hijos, quienes se van a vivir a un peque√Īo pueblo, en el que descubrir√°n su conexi√≥n con el or√≠gen de los Cazafantasmas y su legado.





La pel√≠cula est√° dirigida por Jason Reitman, conocido por su trabajos en Juno y en Up in the air, drama rom√°ntico por el que obtuvo una nominacion al √ďscar a "Mejor Director".





En tanto estar√° protagonizada por Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Celeste O'Connor y Logan Kim.





Y como no podía ser de otra manera, Bill Murray, Sigourney Weaver y Annie Potts, tres de los protagonistas de la versión original, también harán una breve participación en el filme. La película llegará a la pantalla grande el 10 de julio de 2020.