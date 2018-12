¡Volvió con todo! Silvia Süller se desnudó por completo en Instagram

La rubia, subió dos posteos exactamente iguales a su cuenta de Instagram con la diferencia es que en el primero se tapa un pecho con un emoji en forma de labio y en el segundo con uno en forma de manos.

"Estás más fuerte que patada de allanamiento", comentó un usuario. "Lucí todo y divertite", agregó otro. "Un fuego mujer", escribió otra persona.

"Para ustedes. No paro. ¡Cómo me rio! Hago lo que se me canta, ¿y qué? Feliz", manifestó la mediática en su publicación.

"Holi. Despúes del vivo, la fotito", escribió en forma pícara. Esta no es la primera vez que Silvia se desnuda para las redes, ya que en otras oportunidades, se mostró al natural.





Fuente: diarioshow