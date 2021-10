Vladímir Putin les otorgó la ciudadanía a Natalia Oreiro y a su hijo Merlín

Durante una divertida entrevista con un popular programa televisivo ruso, la protagonista de Re Loca aseguró que era “más rusa que Gerard Depardieu”. La frase hacía referencia a la decisión que tomó el actor de pedir la ciudadanía rusa después de enfrentar a las autoridades francesas cuando aumentaron los impuestos a los más ricos.

Por el momento, Oreiro no hizo mención al decreto que emitió el presidente ruso. Sin embargo a lo largo de todas su carrera no escatimó elogios para un país que la adoptó como propia. “Cuando llegué no podía creer que tan lejos había gente parecida a mí, tan cercana, cariñosa y amable”, le dijo a fines de septiembre a Sputnik.