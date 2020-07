Viviana Canosa le tiró alcohol en gel a Aníbal Fernández

Sobre el cierre del programa “Nada Personal”, Viviana Canosa le arrojó a su invitado, Aníbal Fernández, nada más y nada menos que alcohol en gel.

En dicha ocasión, la conductora de El Nueve definió al ex jefe de Gabinete como “un peronista muy intenso” y le hizo una broma que al parecer a Fernández no le cayó en gracia.

"Un peronista muy intenso. No necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola", indico Canosa.

Acto seguido, pidió para la despedida, a modo de cortina, la canción "La Bestia Pop", de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, al tiempo que le consultó al referente del kirchnerismo si podía ponerle alcohol en gel.

Ante la negativa, y como una humorada, la periodista apretó la botella del producto sanitizante, salpicándolo sobre la cara y su vestimenta. Mirá el video!