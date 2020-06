Viviana Canosa explotó contra los políticos: "¡Pongan huevos y laburen que para eso los votamos!"

Viviana Canosa dio un contundente mensaje a los políticos en general desde su programa "Nada personal", El Nueve.

Preocupada por la situación de los argentinos a casi 100 días de cuarentena obligatoria, la conductora tomó la palabra y comentó con vehemencia.

"Yo entiendo las angustias de los políticos, pero no me importan porque están para tomar decisiones. Un político no puede manejarse por la angustia; me parece que estamos todos angustiados. Son seres humanos: Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Pero ellos no pueden pensar desde la angustia. La pueden tener y sentir, pero no se puede gobernar desde la angustia y el miedo”, explicó Viviana.

“No digan que son 15 días, y después 15 más; no se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo”, indicó.

Y agregó certera: "Pongan huevos y laburen, queridos, que pare eso los votamos, a favor, en contra... Laburen".

Fue mientras hablaba con Patricia Bullrich, quien se encontraba en el móvil. Horas antes, Canosa le había hablado en la cara a Sergio Berni, exigiéndole más respuestas a la clase política en esta difícil situación.

“Llevamos 95 días (de cuarentena) nos vamos a volver locos. Yo lo entiendo, se vuelve a fase 0 sin transporte: gente desempleada, gente que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. A esa gente le van a decir: ahora 15 días (más de cuarentena). ¿Cómo llega la comida a la gente que no tendrá transporte por 15 días?”, le dijo indignada.

“Ustedes nos tratas como si fuéramos niños: hace 95 días que la mayoría está encerrado, no le parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros. O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, no trabajar, los tenemos que ayudar ¿no le parece demasiado la ayuda de la gente?”, finalizó Viviana.