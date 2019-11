¡Viva el amor! El Negro González Oro presentó a su nuevo novio

El Negro González Oro publicó fotos en su cuenta de Instagram junto al nutricionista Guillermo Salvador D'Anna.





El profesional estuvo en pareja durante cuatro a√Īos con Jos√© Mar√≠a Muscari. Al parecer, el conductor radial estar√≠a viviendo un romance con el exnovio del reconocido director teatral.





"Guillermo y yo... No hay camino pero estamos haciendo camino juntos al andar". Enseguida recibió miles de reacciones: "¡Viva el amor!", "Te lo mereces", "¡Vamos Negrito! ¡Que Dios te bendiga!", "¡Felicitaciones! Están muy lindos".





Hace dos d√≠as, Gonz√°lez Oro volvi√≥ a mostrarse junto al nutricionista. "Guille y yo en mi camar√≠n", precis√≥ el conductor en otro posteo. El domingo, El Negro comparti√≥ una nueva imagen con D'Anna. "Hasta ma√Īana. ¬°Empezamos una nueva semana juntos...!", expres√≥ en la descripci√≥n de la publicaci√≥n.





"No hubo conflicto ni pelea, ni nadie cagó a nadie. Es duro decirlo, pero cuando se acaba el amor no hay mucho más para hacer. No hay nada en el medio", contó José María Muscari sobre la ruptura con el nutricionista en diciembre pasado.





El √ļltimo romance del conductor de Radio 10 fue con Mauro Francisco, con quien termin√≥ la historia en julio de este a√Īo.