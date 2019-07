Virginia Gallardo y su pregunta a Kicillof: "No hubo mala intención"

Axel Kicillof estuvo la semana pasada como invitado en "Polémica en el bar", América, y se vio sorprendido por una pregunta de Virginia Gallardo sobre la economía.





"¿Puede ser que haya dicho que la inflación no era un fenómeno monetario?", preguntó la rubia, algo que generó sorpresa y tuvo repercusión en los medios.









"Es que no es", sostuvo el precandidato K a gobernador bonaerense. "Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", retrucó correntina, ante los aplausos de sus compañeros de programa.





Este domingo, Gallardo estuvo en Almorzando con Mirtha Legrand y se refirió a la repercusión que tuvo dicha situación al aire.









"Se generó un revuelo importantísimo. Me encanta que suceda esto, no fue una pregunta tan loca o extraña", señaló Virginia. "Según he leído, lo dejó medio descolocado", comentó Mirtha.





Y ahí la correntina comentó: "Escuché tantas especulaciones: que la pregunta fue armada, que la leí del celular, que lo queríamos incomodar. ¿De verdad piensan que voy a querer incomodar a unexministro de Economía y candidato a gobernador? No hubo mala intención".





"Me encanta la economía, estudié antes de venirme a Buenos Aires y actualmente estudio con Javier Milei. Quería una respuesta, no intimidarlo", cerró.