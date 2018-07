¿Viene la cuarta? El Doc Brown quiere otra parte de Volver al Futuro

El Doc Brown quiere hacer un último viaje, pero ya no hay un Delorean y Marty McFly ha sufrido las causas del Parkinson. A eso se le suma que los directores de Volver al Futuro no quieren ni una cuarta entrega y mucho menos una remake. Pero todo eso no impide que Christopher Lloyd, quien interpretara al científico creador de la máquina del tiempo quiera una cuarta entrega y participar en ella.

"Es importante que Bob Zemeckis y Bob Gale tengan ganas de hacer otro episodio", dijo Lloyd. "Creo que, realmente, lo más importante es si pueden tener la idea adecuada. El desafío es encontrar algo que realmente sea tan bueno como las originales. Supongo que podría suceder. No he escuchado que lo estén buscando o si se decidieron, pero si creen que pueden hacerlo es posible".

Al ser preguntado si le gustaría participar en una posible cuarta entrega o un reboot de la franquicia, el actor tampoco tiene dudas: "Estaría encantado. Me encantaría estar en una cuarta película, si pudieran dar con la idea correcta que amplíe la historia y lo hiciera tan bien como las tres primeras". "Diría que siempre es posible que suceda", dijo Lloyd acerca de reiniciar la franquicia. "Si consiguen juntos el guion correcto, realmente podría funcionar. No quieren hacer algo que parezca decepcionante. A veces las secuelas no cumplen con las originales y es decepcionante, y sé que no quieren que eso suceda".

Por ahora es más posible que nunca suceda

La barrera más importante para que no se produzca esto es la negativa de sus creadores. Hace ya unos años, en declaraciones a The Telegraph, el director Robert Zemeckis reveló que habían firmado una cláusula para que no se pudiera continuar la franquicia sin el consentimiento de Gale y de él mismo. "Eso no puede pasar hasta que Bob y yo estemos muertos. Después lo acabarán haciendo, a menos que nuestros herederos puedan impedirlo". "Para mí es escandaloso. Especialmente cuando es una buena película. Es como decir: vamos a hacer un remake de 'Ciudadano Kane'. ¿Quién va a interpretar a Kane? ¿Qué disparate, qué locura es ésa?", señaló y con el paso del tiempo no hubo un cambio en la opinión.

Fuente: ECartelera