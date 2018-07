Videos: mirá los famosos en el evento de la foto oficial del "Bailando 2018"

En el emblemático Tattersall de Palermo, se llevó a cabo el lanzamiento del Bailando 2018. Todas las parejas y el jurado que integran el gran show liderado por Marcelo Tinelli posaron para la foto oficial.

Brillos, súper escotes, tajos interminables y mucho glamour fueron parte de la presentación del certamen de ShowMatch, que comenzaría el 13 de agosto (aún no confirmaron la fecha).





Este es el saludo de Sol Pérez para todos los televidentes de Canal 8:





Por un lado, estuvieron los cuatro jurados: Marcelo Polino, Ángel de Brito y las debutantes Laurita Fernández y Florencia Peña. "Estoy muy contenta. La pasé muy bien como invitada y ahora estoy lista para el jurado", destacó Flor.





Los Especialistas del Show (El Trece, a las 16.15), el nuevo ciclo de la productora Laflia, fue el programa encargado de transmitir la gala de presentación desde la alfombra roja del Tattersall. Allí, Polino y María del Cerro recibieron a los participantes.





Por su parte, Flor Vigna dijo esto:





Florencia Tesouro, que regresa al certamen de baile, fue la primera en llegar a la gala. "Me encanta bailar, así que estoy muy contenta de volver. Estoy muy preparada. Vuelvo recargada", contó Flopy, que formó parte del ciclo en 2012.





Soledad Fandiño está nuevamente instalada en el país y por eso aceptó la propuesta del Bailando. "Llego al certamen soltera", aclaró la ex de René Pérez, que se lució con un vestido negro con transparencias.

Uno de los que siempre le decía que no al certamen era el Agustín el Pollo Álvarez, que este año cambió de opinión. "Hace dos años venimos hablando, pero no lo podía hacer por diferentes laburos. Pero esta vez me agarraron muchas ganas de estar y quiero que ya arranque el show. Cambió mi opinión", blanqueó El Pollo.

Con un diseño de Jorge Sandoval, Marcela Baños aseguró que es un "sueño" haber llegado al Bailando pero contó que los nervios la tienen muy intranquila. Luego, llegaron otras dos debutantes: Natalie Weber y Sofía Jujuy Jiménez.





Quien dio la nota bajando de una limusina fue Florencia Marcasoli, con un vestido súper brilloso. "Estoy emocionada. Se me cumplió un sueño", dijo la novia del mediático Esteban Bam Bam Morais.

La foto grupal se va a ver en la tapa del próximo número de la revista Gente. Mientras hablaban con el editor del semanario Sebastián Soldano, acerca de los pedidos de las "estrellas", el productor Enmascarado recordó cuando Juana Viale puso como exigencia "estar al lado de Tinelli" en la foto.

