Video: una ex gran hermano relató una supuesta violación

Los espectadores no entendieron nada en ese momento, pero toda la información apuntaba a que había habido una supuesta agresión sexual. Dos años después, la concursante ha sido entrevistada por El Confidencial y se ha sincerado sobre su terrible experiencia dentro de la casa de Gran Hermano: "Yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores.









Embed José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) 8 de noviembre de 2017 Y bueno, me sentó mal a mí". Aunque el programa no suele facilitar demasiado alcohol, Carlota terminó muy ebria, momento en el que José María habría aprovechado para acercarse a ella con fines sexuales. Un usuario de Twitter recuperó un momento en el que ambos forcejean en el sofá cuando él intenta meterle la mano en el pantalón, algo que sucedió en segundo plano y que solo fue el principio de la noche."Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que Gran Hermano no hizo", se ha quejado la exconcursante. Y entonces, según ha relatado, se la llevó a la habitación y allí abusó de ella.





Aunque Carlota no lo recordaba por su estado de embriaguez, Gran Hermano le puso las imágenes al día siguiente en el confesionario: "Duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente".











Y después de todo aquello, el programa continuó con su mecánica habitual, dejándolos juntos durante horas antes de proceder a la expulsión disciplinaria: "GH emitió el momento en que, después de lo sucedido por la noche, se me ve hablar tranquilamente con esa persona, algo hecho con mala fe y poco tacto que dio una imagen equivocada a los espectadores de lo que había pasado". "No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana y nadie irrumpió", se ha quejado la malagueña. "Se ve cómo la 'Super' me llama y yo no respondo porque estoy inconsciente. Él dice entre risas algo como 'me da que Carlota no va a llegar al Confe'".





Después de llamarlo a él, ella acudió al confesionario donde le pusieron, sin avisar, el vídeo de la noche anterior: "Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no".





El proceso judicial Ambos salieron de la casa y ella no quiso denunciar en ese momento. Sin embargo, un responsable del programa sí que lo hizo. Carlota Prado volvió a la casa como concursante de pleno derecho y terminó siendo expulsada por la audiencia. Finalmente, demandó a José María López: "El auto de la jueza dice que se ve 'clara, precisa y reiterada mi oposición' a las acciones de esta persona, hasta que finalmente quedo inconsciente".





Tal y como ha confirmado Carlota Prado, acaba de terminar la fase de investigación del caso que ha contado con las declaraciones de ambos concursantes, entre otros. "La Audiencia Provincial de Madrid acaba de desestimar tres recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado", ha aclarado Carlota Prado. "No sé cuánto tiempo más tendré que seguir esperando para que se celebre el juicio, hace ya casi dos años de todo esto...".







Carlota Pardo fue concursante de Gran Hermano 18, la segunda edición presentada por Jorge Javier Vázquez y la última de anónimos que se ha emitido. Su paso por el programa fue tormentoso, pues vivió uno de los episodios más oscuros del reality. Durante el programa, conoció al concursante José María López, quien se convirtió en su pareja sentimental. Sin embargo, tras una fiesta con alcohol, él terminó siendo expulsado disciplinariamente y ella tuvo que salir momentáneamente de la casa.