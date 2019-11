Video: así fue el tenso cruce de Carla Conte y Burlando por el caso Darthés

Fernando Burlando concedió ayer una entrevista al programa Confrontados y el abogado tuvo un fuerte cruce con Carla Conte.





Es que la modelo y el abogado trataron el tema sobre Interpol que emitió un alerta roja con el pedido de captura internacional de Juan Darthés, que se encuentra refugiado en Brasil.





Fue en ese entonces que, en cierto momento de la conversación el entrevistado expresó: "Yo creo que lo que tendría que haber dicho la Justicia es algo equilibrado, lo que corresponde. Desde mi mirada, hay pocos elementos para continuar el proceso, sobre todo si técnicamente el proceso conlleva la detención, en donde están las peores cárceles del mundo y no solamente están las peores cárceles, están las peores calles del mundo".





Tras la declaración del letrado, la presentadora arremetió: "Perdón, es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma Fardin. Perdón, mejor me voy a llamar al silencio".





De inmediato, Burlando le contestó: "Eso, Carla, corre por tu cuenta. Vos podés decir lo que quieras y si te hacés cargo no hay problema, pero te aclaro que en la causa no hay elementos para que vos esgrimas esa afirmación. Es muy fuerte lo que dijiste... Yo no me animaría a decir eso, sería más prudente".