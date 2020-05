Video: la actriz de "Poco Ortodoxa" mostró como fue el casting

Shira Haas, la protagonista de Poco Ortodoxa (Unorthodox), uno de los estrenos más exitosos de Netflix, sorprendió a todos a compartir un video que la muestra durante su casting para la miniserie furor de la plataforma.

La actriz israelí que ganó popularidad con su monumental interpretación de Esther Shapiro, Esty, en la serie Poco Ortodoxa, compartió en su cuenta de Instagram unos minutos de su audición para la serie. Y es cautivadora. En el posteo, Shira menciona a la directora de casting y agradece a todos por el apoyo.

"En la oficina de Esther Kling, en enero de 2019, audicionando para Unorthodox. Gracias a todos por todo el amor", escribió la actriz junto al video de casi dos minutos que la muestra cantando Hallelujah, la maravillosa obra creada por Leonard Cohen, incluida en el álbum Varius Positions de 1984.

La actriz de 24 años que ha sido muy elogiada por su gran trabajo en la miniserie basada en el bestseller autobiográfico de Deborah Feldman –titulado 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots' (Poco Ortodoxa: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas), interpretando a una judía ultra ortodoxa que huye de las estrictas normas de la comunidad jasídica Satmar en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, Nueva York, y emprende su viaje a Alemania.

Quienes vieron la miniserie, además de quedar impresionados con la calidad actoral de Shira Haas, también terminaron encantados con su voz, cálida, profunda y llena de energía. Una de las escenas más emocionantes de la miniserie germano-estadounidense creada por Anna Winger y Alexa Karolinski, y dirigida por Maria Schrader, es cuando Esty realiza su prueba para conseguir una beca en un prestigioso conservatorio de Berlín, frente a sus nuevos amigos, su madre y su esposo Yanky Saphiro, interpretado por Amit Rahav.

Esty, tímida, arranca interpretando "An die Musik" de Schubert, la canción que cantaba a escondidas -a las mujeres se les prohíbe cantar en público- junto a su abuela. Cuando los profesores le piden otro tema, la joven de 19 años, llena de incertidumbre pero decidida a dar a conocer su voz interior, empieza a cantar a capella una canción en yiddish llamada "Mi Bon Siach". Se trata de un tema que se escucha en las bodas cuando la novia y el novio están debajo de la jupá (un manto que es sostenido por cuatro varas y simboliza el futuro hogar de la pareja). La canción se escucha en el casamiento de Esty y Yanky. Sin embargo, la interpretación de Esty se vuelve tan visceral, tan impactante, que le da un nuevo significado a este tradicional tema: es un grito de liberación, abrazando su fe pero al mismo tiempo alejándose de las duras normas que impone su comunidad y que no coincide con la libertad por la que ella lucha.

El trabajo de Shira Haas exigió a la actriz una gran preparación. Catalogado por la misma Shira como "el papel más complejo" que ha interpretado, recibió clases de yiddish -lengua que desconocía por completo- con el consultor religioso de la serie, de canto y de piano. La actriz también tuvo que raparse el pelo según la tradición de hacerlo tras el matrimonio.

A pesar de que ahora cobró fama por este papel, Haas lleva años trabajando como actriz donde destaca su participación en la serie “Shtisel” (Netflix) y en películas como “A Tale of Love and Darkness”, bajo la dirección de Natalie Portman. También participó en películas como “Princess” (2014), dirigida por la israelí Tali Shalom Ezer; “The Zookeeper’s Wife” (2017), a las órdenes de Niki Caro, donde interpreta un pequeño papel junto a Jessica Chastain; la producción británica “Mary Magdalene” (2018), dirigida por Garth Davis y donde trabaja con Joaquin Phoenix.

Residente en Tel Aviv, Haas está a la espera del estreno de otros trabajos como “Asia”, del director israelí Ruthy Pribar que tuvo visibilidad en el último Festival de Tribeca (EEUU), y “Esau”, dirigida por Pavel Lungin y donde comparte protagonismo con Harvey Keitel. Además, se llevó un premio Ophir (el Oscar israelí) como mejor actriz de reparto por su interpretación de Anna en Noble Savage (2018) de Marco Carmel.

Desde su estreno, el impacto de esta miniserie de cuatro capítulos no para de aumentar, incentivado por el boca a boca de todos los que ya la han visto. Y si no la viste, ¿qué esperás?

