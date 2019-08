Vicuña salió al cruce de las versiones de una crisis con la China

Desde hace unos días, el rumor de crisis de pareja deambulaba por los medios y las redes sociales pero finalmente se acabó el misterio. Benjamín Vicuña desmintió una separación de la China Suárez y afirmó que se encuentran más consolidados que nunca, y que el plan del casamiento sigue muy firme.





El lunes 19, la China Suárez y Benjamín Vicuña asistieron al cumpleaños de Rufina -la hija de la actriz con Nicolás Cabré- y se mostraron juntos. Por su parte, el actor brindó esta semana una entrevista a la revista Caras y reafirmó su amor y el casamiento con la joven actriz.





"Me caso para celebrar la vida", expresó el papá de Magnolia, fruto de la relación con la China. También reveló que se instalará en la Argentina para poder estar cerca de sus cuatro hijos. El chileno tiene tres hijos más junto a Pampita, Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (4).





El plan de boda fue anunciado meses atrás, pero debido a los compromisos laborales de ambos, lo postergaron. También trascendió un supuesto acuerdo prenupcial entre ellos, pero el actor se encargó de desmentir dicha información: "No me gusta dar muchos detalles sobre eso. Ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor. Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma".