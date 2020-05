Vicuña explicó por qué le pusieron nombres con "B" a los hijos que tuvo con Pampita

Es raro que Benjamín Vicuña de notas y revele datos de su intimidad, pero esta vez en un vivo de Instagram con la periodista chilena María Luisa Godoy el actor se relajó y reveló el motivo por el que junto a su ex, Pampita, decidieron ponerle nombres con “B” a los cuatro hijos que tuvieron juntos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Fue una cosa rara. El 15 de mayo fue el cumpleaños de Blanca, y ella nació un 15 como mi Isabel, mi mamá. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en su cumpleaños, porque sabía que la beba la iba a esperar”, comenzó contando la actual pareja de la China Suárez.

“Justo por esas cosas de la vida mi mamá llegó el 15, que era el día de su cumpleaños y cuando nació mi hija. Y como amo muchísimo a mi mamá le dije que le quería poner su nombre a mi hija, que se llame Isabel Margarita, pero ella me dijo que le ponga como su mamá, Blanca. Una señora también muy linda, súper especial y muy mística, religiosa. Entonces, le pusimos Blanca a mi Blanquita”, siguió.

“Luego se dio como una coincidencia que el que vino después se llamó Bautista, porque estábamos buscando nombre. Nació en Argentina y ese nombre a mí no me gustaba, no entendía si era un deportista. Y ahí quedamos prisioneros de las B, pensamos cómo llamar al tercero, Beltrán. Ahí empezó una pseudo tradición que se dio (que siguió con Benicio). Pero no hay nada más que eso”, concluyó.