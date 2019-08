Víctor Hugo se va de C5N y revelaron cuáles fueron los motivos

El conductor de El Diario de la Tarde no seguiría al frente del informativo vespertino al no haber arreglado un nuevo contrato con las autoridades del canal de noticias.





Morales habría solicitado una abultada suma de dinero para continuar en C5N, lo cual habría sido rechazado por la empresa periodística por lo cual su continuidad laboral estaría finalizada, confirma el portal "IProfesional".





Las relaciones entre Víctor Hugo y la línea gerencial de C5N se encontraban desgastadas por un cúmulo de razones. Una de ellas fue su adhesión a un paro organizado por los trabajadores del canal en reclamo del pago de salarios atrasados que tuvo secuelas en su vínculo con el grupo empresario.





En su entorno aseguran que no fue despedido y que no tiene intenciones de generar ninguna clase de conflicto con el canal que durante todos estos años se convirtió en el principal medio periodístico opositor al Gobierno. Quienes lo conocen dicen que Víctor Hugo no quiere dañar para nada este momento político, ni la dimensión alcanzada por C5N en la opinión pública.





De todos modos, su alejamiento coincide con sus críticas declaraciones a la presencia de Alberto Fernández en un evento organizado por el Grupo Clarín, el 22 de agosto pasado, en el cual también estuvo presente el Presidente Macri y en donde el candidato del Frente de Todos, mantuvo un diálogo de tono cordial con Héctor Magnetto, CEO del mayor grupo periodístico de la Argentina.