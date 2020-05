Vicky Xipoltakis demandó a su ex por ¡28 millones de pesos!

En las últimas horas, el abogado de la mediática Vicky Xipolitakis, Martín Francolino, elevó el pedido de una medida cautelar contra Javier Naselli, ex de la griega y padre de su hijo Salvador.

Según el escrito al que tuvo acceso Primiciasya.com, Naselli podría quedar detenido en su domicilio o tendría prohibido salir del país.

"Conforme a la veracidad de los hechos investigados y a efectos de asegurar la comparecencia del requerido proceso, solicito disponga el arresto domiciliar o prohibición de la salida del país", expresa Francolino la medida presentada hace pocas horas.

El argumento que brinda la defensa tiene que ver con la posibilidad de que Naselli se fugue o entorpezca la investigación.

"Considerando estar en presencia de un caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, la querella solicita el dictado de medidas cautelares que limiten la libertad ambulatoria del requerido como la prohibición de salir del ámbito territorial que determine o arresto en su propio domicilio o en el de otra persona", se añade en el escrito.

El divorcio de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli que se concretó en diciembre del año pasado fue uno de los más escandalosos de los últimos tiempos en la farándula. Luego de un fugaz romance la modelo y el empresario se casaron en Nueva York y fueron papás de Salvador Uriel, de un año y medio. Pero el cuento de hadas que intentaba mostrar la melliza griega se desmoronó y terminó con su llamado al 911 en el que decía que él estaba siendo violento con ella y que temía por su bienestar y el de su bebé, de apenas días de vida.

Luego de varias idas y vueltas, a fines del 2019 salió la sentencia de divorcio. Pero la cosa no concluyó y ella le realizó varias demandas por alimentos, incluso alguna vez dijo que él no le pasaba prácticamente nada de dinero y que era su papá quien la ayudaba a mantenerse con su bebé. Ahora, Xipolitakis y luego de que su abogado Martín Francolino dijera que Naselli cobra medio millón de dólares por mes, demandará a su ex por 28 millones de pesos.