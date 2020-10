Vicky Xipolitakis sorprendió al jurado y se llevó el premio de la semana

Si alguien imaginaba que Vicky Xipolitakis se iba a convertir en la revelación de "Masterchef Celebrity" tenía la bola mágica. Por su forma de ser y por como se muestra en el mundo mediático, la rubia estaba lejos de ser una candidata firme.

Sin embargo, en la emisión de anoche del programa que conduce Santiago del Moro, Victoria dejó al jurado con la boca abierta.

“Soñé con este plato, es como que volé. Me sentí una chef hoy”, le dijo a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

De Santis solo objetó el papel de aluminio con el que recubría la carne. Martitegui, en tanto, señaló: “Increíblemente, el punto del cerdo está perfecto”. Y, a su turno, Betular miró con complicidad a sus compañeros de jurado, dando a entender que su aprobación.

Las devoluciones fueron tan buenas que Vicky se quebró. “Sí. Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año que estoy muy golpeada. Pero, por mi forma de ser, siempre sigo con una sonrisa y adelante. Y que me esté saliendo un poquito bien, con tres monstruos por lo que son profesionalmente, porque son todos lindos, adelante mío y me feliciten, la verdad que me recontra emociona”, señaló la participante.

“Vicky, quiero que sepas o que entiendas que nosotros lo único que vemos de vos o la mayor parte, es tu pose. Esa energía tenés que dedicársela a los detalles. Porque tenés un buen ADN de cocinera. Limpiás, sos ordenada... Vas eléctrica, agarrás lo que sea y lo tirás ahí, como en esta prueba, que te tirás a la pileta. Y lográs cosas espectaculares. Con más detalle sobre esto, atento”, dijo Donato a la hora de dar la devolución.