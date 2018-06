Vicky Xipolitakis sobre cómo se enteró de su propio embarazo

"La noche de Mirtha" (El Trece), Vicky Xipolitakis se mostró feliz por su embarazo. "Estoy de 12 semanas", detalló. En su paso porse mostró feliz por su embarazo.detalló.





Fiel a su estilo, la modelo, risueña, contó la intimidad de la noticia con detalles que horrorizaron a la diva.





"Vicky, ¿qué sentiste cuando te dijeron que estabas embarazada?", le preguntó Mirtha.





"En realidad sabés que no sabía esta vez que estaba embarazada. No, de verdad no. Estaba hablando con mi marido y toda la semana me decía si le tenía que contar algo y yo la verdad que no le tenía que contar nada. Y cuando estaba volando para verlo le dije 'estoy yendo a ver al papá de mis hijos', y después, de vuelta, me preguntaba y no sabía qué contarle", inició su relato.





"Entonces ahí dije me compro un Evatest, para decirle que no estoy embarazada. Y estaba haciendo pis, no sé qué y digo me voy a hacer el Evatest. Bueno, lo hago, lo dejo, estaba mirándome y en eso miro el Evatest, miro así, positivo, ¿¿¿qué????", siguió.





"No, qué me hiciste, empecé a llorar, y cuando vuelvo le digo estoy embarazada, y me dice 'ya lo sabía'. No, ¿como que lo sabías, si me acabo de enterar?, y me dice ¿estás embarazada de verdad? Y me hice otro más, los dos dieron positivos, y estaba hablando con mi amigo Leo y se lo conté y le dije pero amigo no cuentes nada porque no quiero que me pase nada parecido a lo de la otra vez", agregó.





"¿Vos perdiste un embarazo no?", le preguntó entonces La Chiqui. "Nunca se formó el corazón, se formó la bolsita, por eso me daba positivo pero no tenía el corazón, por eso hasta ahí llegó. Entonces me da positivo y digo, ¿no será algo parecido a lo de la otra vez?, no me quería hacer ilusiones", indicó.





"Entonces la llamé a mi mamá, que es como mi mejor amiga también, y le digo 'má, por favor no digas nada porque todavía no sé, en dos días voy al médico, vamos a ver qué me dice'. Y el médico me hace una ecografía y no salió nada, otra vez la bolsita vacía. Y me dice no, pará, vamos a hacer otra ecografía un poquito más interna, que se ve un poco más todo. Me hizo otra ecografía y ahí apareció el corazón. ¡¡¡Ah, voy a ser mamá!!!", contó con su desparpajo habitual.





"Y ahí re emocionada, le vi el corazón, era muy chiquitito ahí, volví después a las dos semanas y ya tenía formados los piecitos, las manitos", finalizó.