Viciconte contó que nunca le dijo "te amo" a Cubero

Micaela Viciconte debutó este jueves en el "Bailando" y en la previa con Marcelo Tinelli no pudo evadir las picantes preguntas del conductor, cuando ella misma reveló que no aún no le había dicho "te amo" al futbolista.

"No hubo nunca un 'te amo'", reconoció. Y agregó: "Lo recontra quiero, estoy enamorada, pero siento que no hace falta el 'te amo', porque lo demostrás con otras cosas, con un desayuno, una charla, una cena, un abrazo", explicó Micaela.

Pero Marce fue por más: "¿Cubero por ahí le decía 'te amo' a Nicole?", le tiró a la rubia.

"Como sabe que yo no digo 'te amo', no apareció su 'te amo'", respondió ella, mientras Marcelo Polino le echaba leña al fuego.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed