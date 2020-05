Vicentico presentó "No tengo", el segundo adelanto de su nuevo álbum

“Grabar Ain’t Got No (No Tengo) fue una ocurrencia", destacó Vicentico sobre su nueva canción, adelanto de su próximo y esperado álbum.

El músico contó en un comunicado que "No tengo" apareció en el estudio "mientras hacía otras cosa". "Estábamos justo con la banda armando algo que no quedó en el disco y alguien tocó acordes que me hicieron recordar la versión de Nina Simone", agregó Vicentico. "No pudimos parar hasta terminar de grabar la canción entera. Tiene una letra hermosa y eterna”, completó.

El tema se grabó en los estudios "GBs Jukejoint" de Nueva York, con la producción del artista y Héctor Castillo.Por su parte, el video fue dirigido por Facu Plaga junto a Vicentico, y se grabó con celulares en las mañanas y las tardes del verano, antes de la pandemia. El cantante de Los Fabulosos Cadillacs se muestra paseando por diversión.

Este lanzamiento se suma a "Freak", el primer single que presentó en octubre del año pasado, después de cinco años de giras internacionales con la vuelta de Los Cadillacs, que en 2016 presentaron su primer disco en siete años, La salvación de Solo y Juan.

Se espera que el nuevo disco de Vicentico salga a la luz en la segunda mitad del año.

Fuente: TN