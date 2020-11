¡Cada vez más parecidos! Fer Dente subió una romántica foto junto a su novio

Este año, en 28 de junio día que se celebró el Orgullo LGBT 2020, Fer Dente se animó a contarles a todos sus seguidores que está de novio con Nicolás Di Pace. Lo hizo a través de una foto en la que se los vio abrazados con dos corazones.

El paso de este difícil año con la cuarentena obligatoria por coronavirus los fortaleció y la pareja está muy enamorada. Se mostraron de nuevo juntos aprovechando el espléndido fin de semana a puro sol que se dio en la Ciudad.

De musculosas blancas, con barbas semi crecidas, fueron retratados mientras Fer besaba el cachete de Nicolás y la imagen causó furor entre sus seguidores por lo parecidos que están en la imagen: parecen dos gotas de agua.

Fer Dente y su novio.

"Hace muchos años que mi sexualidad dejo de ser un 'tema' en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobretodo de chico cuando sentía que algo 'fallaba en mí' por ser distinto, distinto a lo que pasaba en mi familia, en la tele, en las revistas, etc", escribió Fer en junio de este año.

"Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito publico no fue siempre así...", sumó y agregó: "Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy".