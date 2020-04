Otra vez: Leticia Brédice acusó a su novio de "maltratador" y "ladrón"

Leticia Brédice acusó otra vez a su pareja, Fede Parrilla, de "maltratador", "abusador" y "ladrón".

La actriz utilizó sus historias para hacer las denuncias y mostró un fragmento de una charla que habría tenido con él.

Una nueva denuncia pública de Brédice.

"Y vos, ladrón... mi camioneta. Dale, pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo", escribió Brédice en una de las imágenes.

En otra, la artista agregó: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras".

Por último, en una tercera foto dejó ver parte de una conversación que habría tenido con Federico, en la que Parrilla le dijo, entre otras cosas, que no lo descalificara.

Leticia y Federico, en tiempos felices.

Recordemos que en octubre del año pasado, Brédice había utilizado el mismo método para denunciarlo. "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche", escribió en su Instagram.

Luego del altercado, Leticia dijo en diferentes ocasiones que su paso por el "Bailando" y una incipiente borrachera tuvieron que ver con que haya hecho pública la pelea, y se disculpó por ello.