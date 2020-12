Verónica Ojeda y su inesperado gesto de solidaridad con Rocío Oliva

Durante la charla, Rocío dijo estar arrepentida de un viejo retweet que hizo hace muchos años sobre Dieguito Fernando. "Era muy pendeja y me arrepiento".

"No, no sabía, me parece un grato mensaje y se lo agradezco. Cuando había peleas y estaba Diego en vida era una cosa. Pero con Diego... me cuesta hasta decirlo, pero con un Diego en un cajón ahí tienen que quedar todo de lado. Nunca fuimos amigas, nunca hablamos por teléfono... Mucha gente pensó así como ella, tenía que entrar a despedirme de Diego", respondió Oliva.