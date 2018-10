Verónica Ojeda le contestó a Maradona

Diego Maradona concedió una entrevista exclusiva para Infobae y aseguró que iría por la tenencia de su hijo Dieguito Fernando, fruto de su amor con Verónica Ojeda.

"Me falta mi mamá, mi papá... Pero vamos a seguir de la misma manera, tratando de luchar contra Claudia Villafañe, contra Verónica Ojeda, luchar para tener a mis hijos conmigo... Quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable", disparó el ex futbolista a la publicación.

La relación de Maradona con Ojeda supo de sinsabores, peleas, reconciliaciones y desencuentros. Por caso, cuando ella estaba embarazada, él inició su relación con Rocío Oliva. Y cuando Dieguito nació, no estuvo en el parto.

Tras la noticia sobre las intenciones de Diego, en Pamela a la tarde mostraron una serie de audios que Verónica Ojeda difundió en referencia a las declaraciones del "Diez".

"Es doloroso que hace 2 años él no lo vea, ni se entere si tuvo fiebre o si fue a la escuela", arrancó Ojeda.

"Gracias a Dios Dieguito tiene a mi familia, que siempre se llamaron a silencio y con respeto estuvieron al lado de Dieguito y a mi lado...", agregó.

Y aclaró: "Que Diego diga lo que quiera. Yo como madre no tengo nada que decir. Yo vivo para mi hijo".

"Antes de decir todas esas pavadas que venga a ver a Dieguito que ya tiene 5 años y que se dé cuenta que lo necesita", concluyó Verónica Ojeda.

