Verónica Ojeda tras la pelea con el Diez: "Mis abogados estarán a disposición de la Justicia"

Verónica Ojeda y Diego Maradona vuelven a estar en guerra en los medios de comunicación.

"Hace un año y medio que Diego no nos visita. No conoce a su hijo. Nunca estuvo un día entero con Dieguito. Me gustaría aclarar las cosas con él", comentó la mamá de Dieguito Fernando en "Intrusos".

Embed Una publicación compartida por Veronica Ojeda (@veruojeda25) el Feb 12, 2018 at 9:06 PST



En medio del relato de la rubia en AméricaTV, Matías Morla, el abogado de Diego, salió al aire y afirmó que Maradona le iba a iniciar acciones legales "por daños y perjuicios de todas sus manifestaciones".





Embed



PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra de Ojeda ante esta intención de Maradona de llevarla a la Justicia.





Ante esto, la rubia contestó: "Que hagas lo que se le plazca. No me Importa. Mis abogados estarán a disposición de la Justicia".

Veremos cómo sigue el conflicto.