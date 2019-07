Verónica Monti: "Sergio Denis está en estado vegetativo, me duele verlo así"

No puede verlo, de hecho la última vez que escuchó su voz y disfrutó de una caricia fue el 10 de marzo antes de que Sergio Denis viaje a Tucumán donde sufriría el fatídico accidente. Tampoco puede nombrarlo ni acercarse dónde está internado. Verónica Monti, la joven y bella periodista de 40 años que fue la última novia del popular cantante, transita sus días con dolor. Luego de que Carlos Hoffmann declarara que su hermano no despierta y no evoluciona, CARAS se comunicó con ella para saber sobre su situación emocional.





"Mañana van a ser 4 meses y medio, nunca despertó y él ya entró en estado vegetativo, solamente respira por sus propios medios. Está 100 por ciento ausente y no siente nada. Es dolorosa la situación y es doloroso no haberlo podido ver en estos cuatro meses y medio. Que entró en estado vegetativo es algo médico no algo que digo yo, varios neurólogos han hablado en televisión diciendo que si pasan tres meses y no hay una reacción automáticamente se entra en ese estado", explicó Monti, a quien la familia Hoffmann le impuso una medida judicial.





Denis no despierta desde que cayó en la fosa de la orquesta de más de tres metros de profundidad en el teatro "Mercedes Sosa" de Tucumán, donde estaba dando un concierto el 11 de marzo. Desde aquel entonces Verónica tuvo que esperar a que lo trasladen a Buenos Aires en un avión ya que no pudo viajar a la provincia porque es madre de dos niños. Cuando Sergio llegó a Capital Federal no la dejaron entrar en el Sanatorio de Los Arcos, clínica adonde arribó antes de ser trasladado al ALCLA, en el barrio de Núñez.





"Todo lo que es sin aviso y cualquier persona que desaparece de nuestras vida es para el otro un enorme vacío en el alma, y además en este caso en particular no me llena ni se calma con nada, yo quiero que él esté bien. Lamento mucho todo lo que le pasó. Es triste y lo extraño muchísimo, dejo un vacío enorme. Le agradezco su paso por mi vida y su existencia", dijo sin nombrar a quien fuera su pareja.