Verónica Lozano: "Cristina, como política, es inigualable pero deberá explicar muchas cosas en la Justicia"

"En líneas generales son una manga de negadores hermosos, una poca conexión con la realidad muy llamativa, muy impresionante y hay un nivel de perversión también", dijo Verónica Lozano en el programa "Bremer Directo" (conduce Luis Bremer por "Conexión abierta") por un amplia cantidad de políticos en función de sus declaraciones públicas.





"Hay un dicho que dice que en la política no hay amistades permanentes sino hay intereses permanentes", añadió la conductora de "Telefe y describió el perfil de Elisa Carrió y agregó: "Entonces me parece que tanto Lilita o quien sea acomoda a la situación por un beneficio absolutamente personal y ella enmascarada en una cosa así como... se erige como la Salvadora". Y concluyó diciendo de Carrió: "A mi me parece que ella viene haciendo el mal hace mucho tiempo".

Sobre la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo, Lozano subrayó: "Yo en Macri veo un gobierno donde se ha hecho poco, donde la gente está más pobre que antes, la gente no llega a los 15 días ya no a fin de mes. La verdad que a mi me produce mucha tristeza".

A la hora de opinar sobre Cristina Kirchner, Vero dijo que hubo cosas que le gustaron y otras que no pero resaltó su potencial como política. "Hay muchas cosas que me han gustado de su gobierno otras que no, igual la considero una gran oradora y una gran dirigente política. Como política es inigualable en un montón de puntos, después hay un montón de cosas que tendrá que explicar la Justicia", finalizó.