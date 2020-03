Vero Lozano se hizo cargo y pidió perdón por cómo trató un femicidio

Verónica Lozano se hizo cargo y pidió disculpas ante el cuestionamiento de una seguidora. Lo que sucedió fue que en en ciclo Cortá por lo Lozano, Telefe, trataban el femicidio de Brenda Micaela Gordillo que fue asesinada por Naim Vera en Catamarca.

El tema es horroroso: este joven no solo la mató sino que también intentó deshacerse del cuerpo quemándolo en una parrilla y mutilando sus extremidades, las cuales intentó esconder.

Al aire pusieron varias fotos de Brenda y del asesino, al ver el ciclo una espectadora cuestionó: "A la víctima la muestran hasta en ropa interior. Al asesino, quien ya se declaró culpable, le tapan la cara. Esto es el patriarcado".

Al ver el mensaje Verónica, que defiende y milita el feminismo y los derechos de las mujeres, no solo se hizo cargo sino que pidió disculpas: "Exponer a la víctima en ropa interior estuvo horrible y pido disculpas en nombre del equipo de Cortá por Lozano. La foto del sorete de Naim, femicida, no se puede mostrar hasta que no haya sentencia. Siempre aclaro eso y refuerzo diciendo que en mis redes se puede ver la cara sin censura".