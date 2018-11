Vero Lozano habló de la renuncia de Connie Ansaldi a su programa

Connie Ansaldi explicó en diálogo con PrimiciasYa.com que se va de Telefe para crecer profesionalmente, pero en los pasillos del canal afirman de que sería claramente por un tema económico y profesional.





Según cuentan, en un posteo de Instagram gana más que en un mes en el canal de las pelotas. Ella es dueña de una consultora y sus energías profesionales, por el momento, estarían dedicadas cien por ciento a la marca, que trabaja con diferentes influencers o empresas.





"Me voy para hacer otras cosas mías. Charlas, viajes, consultorías, etc... que los por los tiempos de la tele no estaba pudiendo hacer. El 30 de este mes es mi último programa en Cortá...", explicó Connie a este portal.





Si bien su partida de "Cortá por Lozano" y de "Morfi" no habría sido por su dudosa relación con Viacom, su relación con Telefe y la productora Kuarzo se habría quebrado luego de que no la dejaran conducir el programa alguno de los días que Verónica se tomó vacaciones.





Lozano también dialogó con PrimiciasYa.com, y señaló: "Se va por decisión de ella. Lo hablamos y está con ganas de hacer otras cosas, de viajar con sus redes y darle más bola a las cuentas que ella asesora".





Y agregó: "Para mi es una pena que tome esa decisión, igual está todo bien. Cero drama". Por último, cuando se le consultó si habrá alguien que la reemplace, dijo: "Por el momento no hay reemplazo fijo".