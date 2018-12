Vero Lozano contra Rodrigo Eguillor: "Estoy muy sorprendida por la repercusión de la palabra con..."

Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, fue detenido en la tarde del martes por la Justicia, sospechado de haber abusado a una chica de 22 años en su casa de San Telmo.





Y mientras en "Cortá por Lozano" (Telefe) se trataba el tema y la hermana de la denunciante estaba del otro lado del teléfono, la conductora del programa explotó en vivo con un fuerte exabrupto contra el acusado.





"Había una cantidad de causas. La denuncia la hizo tu hermana y ustedes están cursando un proceso judicial. Tienen que llegar los medios. Él igual va con todo, fue contra nuestra productora, amenaza. A nosotros nos chupa la conch... Así te lo digo", arrancó.





"Perdónenme si me tienen que sancionar. Porque no podemos tolerar estos tipos que son la mierda misma. No podemos tolerar más, Eguillor, como te llames", siguió.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Vero se refirió a la gran repercusión que tuvieron sus declaraciones: "Estoy muy sorprendida de la repercusión de la palabra concha... Impactó".





Luego remarcó: "Intenté e intento vehiculizar la bronca y la indignación que sentimos las mujeres... Nos matan, queman, violan, descuartizan y la Justicia no nos protege. Creo que las chicas se identificaron con mi modo, porque estamos cansadas, hartas de todo esto".

