Vendimia Solidaria: logró un récord de más de 14 millones de pesos

El presidente del directorio del Grupo América, Daniel Vila, agradeció a quienes aportaron a esta nueva edición de Vendimia Solidaria, dejó en claro que la iniciativa del Grupo América es sólo el vehículo que canaliza la ayuda y dio la noticia: la recaudación de este año marcó el récord de 14.004.592 pesos, aunque todavía faltaban sumar algunas donaciones de último momento.

Y eso no fue todo, "en estos 13 años se han recaudado 69.470.333 pesos, el equivalente a 8.424.727 dólares", recalcó Vila y agradeció a todos los que han colaborado en estos años.

Vila agradeció a las reinas salientes: "Gracias Vicky y Romina porque la Vendimia Solidaria 2017 fue fantástica, han dado soluciones a un montón de gente con cosas que van desde postas sanitarias hasta viviendas".

Luego advirtió a las reinas actuales: "Julieta y María José, este año van a tener mucho trabajo, ya van a ver lo que les toca hacer" y anticipó que tenía "una noticia".

Una reina agradecida

Daniel Vila comentó en la previa de la fiesta solidaria que "la reina saliente -Victoria Colovatti- estaba agradecida de haber participado en cada evento solidario, de estar cerca de la gente, de conocer los problemas que tiene la provincia y ser parte de la ayuda".

Por su parte, Pamela David destacó que "el viernes se entregó una casa en Junín -junto al municipio- que representa un punto de partida para una familia. La hicieron en 42 días y le dieron diginidad a una familia".

En este sentido Vila resaltó la labor del intendente Mario Abed: "Es un ejemplo. Se le ocurrió con las botellas que tapaban los cauces de riego hacer ladrillos para viviendas. Hoy este municipio no tiene una sola villa, está impecable. Además está la sonrisa de la familia, que vivía en un garage, con muchos problemas, y en esa sonrisa uno ve lo que hace Vendimia Solidaria". Luego remarcó cómo las acciones solidarias han sobrepasado los límites de la provincia y han convocado a gente de todo el país a colaborar. "La solidaridad no tiene geografía, si uno recorrre el país ve que hay muchos problemas, ayudar a cada uno es importante. Y siempre digo que solidaridad es dar de lo que uno tiene, no lo que le sobra: eso se llama limosna".

Finalmente Vila dijo que "la Reina Nacional de la Vendimia tiene la obligación de representar la vitivinicultura mendocina en el mundo, pero Vendimia Solidaria le generó otro trabajo, ayudar, participar, estar con la gente, emocionarse en el momento de ser solidario".