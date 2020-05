Un vecino se quejó porque Francisco Tinelli puso la música muy fuerte, qué dijo el hijo del conductor

El joven armó una cabina de DJ en el departamento que comparte con su hermana Juanita y su madre Paula Robles, pero al parecer no respeto los códigos de convivencia. De todas formas, tras una humorada le pidió disculpas a la persona afectada por el “sonido elevado”

Para aplanar la curva del brote de COVID-19, desde el 20 de marzo se dispuso en nuestro país el aislamiento social, preventivo y obligatorio que incidió directamente en la forma de vivir de toda la población. A medida que avanzan las semanas, se va flexibilizando la cuarentena y cada familia buscar alternativas para que el encierro sea más llevadero.

En esta oportunidad, Fran Tinelli que regresó a Buenos Aires luego de pasar los primeros días en Esquel con su familia, tuvo la idea de poner música en el departamento en el que habita, ocasionando un fuerte enojo a uno de sus vecinos. Y fue él mismo quien compartió lo sucedido en las redes sociales.

“Hola, soy Gustavo, tu vecino del 4P. Más allá del tipo de música (a mi me gusta más el rock) también fui DJ. Y existen unos aparatos llamados auriculares y pisos de goma para saltar, sobre todo después de las 22 hs”, así comenzaba la carta que recibió Fran Tinelli en el departamento que comparte junto a su hermana Juanita y su mamá, Paula Robles días atrás. “Por favor, bajen el volumen o usen auriculares. Unos D5, viejo!! Gracias!”, había agregado el vecino.

Según mostraron en las redes sociales, Fran y Juanita armaron su propia cabina de DJ casera para divertirse durante la cuarentena. “Tiempo de hermanos con Juani armándola dentro de casa con pelo cuarentena. Si hay que pasar el rato que siempre sea con música! Track ID: Fort Romeau - Untitled III, Gracey, Gone (Jacques Greene Remix)”, había compartido el hijo de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

Tomando con humor el reclamo, el joven le escribió un provocativo mensaje en sus historias de Instagram después de recibir la carta: “Subí, Gusti, y tocamos juntos. Capaz estás nostálgico”. Y subió la apuesta: “Ojalá mejoremos nuestra relación a partir de momentos como éste. 100 por ciento para vos, Gusti”.

Tras este cruce, Fran aclaró el malentendido que lo tuvo como protagonista. “Quiero aclarar que con mi vecino está todo más que bien, ya que le respondí a su carta pidiéndole disculpas si había sentido un exceso de mi parte. Este ‘chiste’ muchos lo tomaron como un gesto sobrador. Una característica que no figura en mis valores. Los que me conocen saben muy bien que madera tengo”, comentó el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles en sus redes sociales.

Luego continuó: “Puede pasar este tipo de cosas porque sinceramente lo que publico y hago en mi cuenta lo hago para mis amigos y mi entorno. No suelo intentar conformar al global y ser un chupamedias de personalidades. Siento que en un momento tan difícil y extraño está bueno levantar un poquito el ánimo y ponerle buena onda. Está todo muy sensible. Pero no hay que perder la esperanza y saber que TODO PASA”.

Infrobae