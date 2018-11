Valeria Mazza defendió a su esposo diciendo que no es machista

Pero, todo se agravó hace una semana cuando fue al programa de Mirtha Legrand y la conductora le hizo una pregunta fuerte en relación a su marido y las exigencias que éste tenía para con ella cuando estuvo embarazada.

"¿Es verdad que te mostraba una foto de antes y te decía 'tenés que volver a ser flaca como esta foto?'", le preguntó la diva. Ella contestó afirmativamente y, entre risas, dijo: "Sí. ¡Maldito, maldito!".

Valeria fue al programa de Andy Kusnetzoff, "Podemos hablar", y tuvo que aclarar y salir a defender a su marido ya que recibió muchas críticas por parte del feminismo.

"Me reí porque me parecía simpatiquísimo. Me parece gracioso. Pero después 'Gravier tirano', no es así de ninguna manera", aclaró Valeria.





Y agregó: "He disfrutado terriblemente mis embarazos. He engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada porque los disfruté. Después sí me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar. Por eso mis hijos se llevan tres años: me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar. Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada".