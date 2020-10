Valeria Lynch no se guardó nada y habló de la pelea con Patricia Sosa

La pandemia rompió la amistad de Patricia Sosa y Valeria Lynch. Tras el auge de los shows en plataformas streamings, una superposición de fechas hizo enojar a Patricia y dio por terminada su relación de amistad con Valeria.

Recordemos que la primera fecha de Lynch por streaming tuvo inconvenientes técnicos y la ticketera le sugirió una fecha que se superponía con el show de Sosa. Esto enfadó a la pareja de Oscar Mediavilla quien no dudó en hablar del tema en los medios de comunicación.

Por su parte, Lynch recién anoche en "Estelita en casa" dio detalles de lo que ocurrió. En su campana, Valeria dijo: "Es feo pelearse al aire pero vos sabés que no lo inicie yo esto. Lo que te puedo decir es que hubo un mal entendido y hubiera sido muy bueno que habláramos las dos".

Y agregó: "Pero no pasó, no sucedió, hubo alguien que empezó a llorar por todos los programas. Yo si soy amiga de alguien voy y lo encaro. No me parece una buena actitud. Igual ya pasó, no me parece que dé para mucho más, es embarrar la cancha seguir hablando".

"Yo no sé qué pasó en el medio. Hubiera preferido hablar personalmente. A mí no me pasó nada, no es cierto. No me pasó absolutamente nada, no es cierto que me haya superpuesto a una fecha (de streaming) porque sería muy raro. Primero que nadie se superpone a nadie porque cuántas veces hemos coincidido en diferentes teatros distintos artistas, cada una tenía una fecha y se me cayó el streaming la primera vez", finalizó.