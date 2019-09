Valeria Archimó estalló contra su ex por el supuesto romance con Sol Pérez

El jueves pasado, Mariano Caprarola adelantó, en "Flor de Tarde", que el ex de Valeria Archimó, Guillermo Marín tendría un romance con Sol Pérez. Archimó y Marín se separaron hace menos de dos meses.









La versión difundida por Caprarola fue desmentida por la panelista de "Involucrados" a través de su cuenta de Twitter: "Desubicado de mier... @mariancaprarola Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mí. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores".









Además, la ex chica del clima se sentó hoy junto a Guillermo en "Involucrados" para rechazar las especulaciones con mayor fuerza. Por su parte, Marín reveló que se enteró de los rumores por un mensaje de Archimó y expresó: "Sería de psicópata estar con una mujer a los dos meses de separado, por respeto a Valeria y por mi hija. Adoro a Sol, mato por ella y no va a cambiar nada".





Y agregó: "Si tengo que firmar un contrato con Sol lo hago en la esquina. No me escondo. El tema es que abre la posibilidad a que yo haya estado antes con Sol, porque trabajamos juntos hace tiempo".





Sobre la pregunta por la reacción de Archimó al enterarse de este rumor y su explicación fue contundente: "Me dijo lo que cualquier mujer que se entera que a los dos meses dicen que su ex está saliendo con alguien, que encima fue compañera de ella de elenco. Yo estoy tranquilo con Sol. Siempre le digo a Sol que vamos a tener una relación de hermanos".





Sin embargo, la producción del programa se comunicó con Archimó, quien no quiso hablar al aire porque estaba muy enojada. "Dijo que ni loca sale al aire. Guillermo, pregunta si la está cargando cuando decís que Sol Pérez es una hermana para vos", transmitió Diego Esteves sobre lo que sostuvo la bailarina en la comunicación telefónica fuera del aire.





Por su parte, el productor teatral respondió: "No sé, si ella considera que la cargo no me puedo meter en la cabeza de ella. Valeria es fantástica, tuvimos ocho años de amor muy intenso, muy buenos. Si ella considera que la estoy cargando porque digo que Sol es como una hermana... Nunca voy a hablar mal de Valeria porque no lo merece, es una mujer bárbara. Ella sabrá por qué cree que la cargo y tendrá que decirlo ella".





Para finalizar, la modelo contó que ella misma se comunicó con Valeria para aclarar los rumores. "Le dije que si quería sentarse a tomar un café conmigo estaba disponible para cuando quisiera. Que hasta le puedo mostrar los chats que tengo con Guilllermo porque solo hablamos de trabajo y no tengo nada que esconder. ¿Cómo lo tomó Valeria? No sé. Me contestó... ¿Si me respondió mal? Me contestó... ¿Si me creyó? No sé... Pero me pongo en su lugar y la verdad que es horrible", comentó.





Fuente: diarioshow