Úrsula Vargues es acosada y denunció: "¡Se saca fotos tocándose!"

Hace dos años q sufro el acoso de éste hombre. No lo conozco. Un día me siguió en su auto y sabe dónde vivo. Me llama a mi cel reiteradamente y se saca fotos tocándose. Hice la denuncia pero la policía dice no poder ayudarme xq no hay vínculo. Me ayudan a denunciarlo. Gracias! pic.twitter.com/HC3Pad7YGG