Uno de los Backstreet Boys fue acusado de abusar de una menor de edad

Dicho año, la presunta víctima, identificada con las iniciales A.J. se presentó en el Departamento de Policía Regional del Sur en Pennsylvania, ya que es ahí donde residía. Sin embargo, la investigación fue transferida al condado de Monroe, donde habría ocurrido el incidente.





"A.J. visitó a la familia Carter en agosto de 2003, y en octubre de 2003 hasta noviembre de 2003. Ella admitió que todos en la familia Carter creían que tenía 18 años porque ella nunca les dijo lo contrario", continúa el informe.





La mujer confesó que había tenido encuentro sexuales con el intérprete en tres ocasiones. "La primera vez fue en el agua, la segunda vez en el autobús y la tercera vez en el bote de Nick. Ella señaló que nunca le dijo 'no' o actuó como si no quisiera tener relaciones sexuales. A.J. también afirmó que nunca usaron ningún tipo de protección y que ella no está tomando pastillas anticonceptivas", se indica en el escrito.





El informe indica que la presunta víctima también admitió haber tenido relaciones sexuales con el hermano de Nick, Aaron, el que fue entrevistado por la policía y confirmó que A.J. se quedó varios meses en la propiedad de ellos, admitiendo además haber intimado con ella, al igual que su hermano.





Recordemos que en noviembre pasado, , la cantante y actriz Melissa Schuman, quien formó parte de la banda Dream, denunció a Nick Carter de haberla violado en 2002, cuando ella tenía 18 años y él 22.





La artista expresó que ella y una amiga fueron invitadas al departamento de Carter y, tras emborracharse, afirma que el cantante comenzó a violarla.





La mujer relató que Carter la llevó al baño y la forzó a que le practicara sexo oral. Schuman asegura haber expresado en reiteradas ocasiones que no quería intimar puesto que quería mantener su virginidad hasta el matrimonio.





El cantante negó todo lo anterior, indicando que "Melissa nunca me expresó cuando estuvimos juntos o en ningún otro momento que algo que hicimos no fue consensuado", afirmó.





Fuente: infobae